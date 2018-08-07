Hakkari’deki parka şehit bebeğin ismi verilecek

Terör örgütü PKK’nın geçtiğimiz hafta Yüksekova’da görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret eden eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’yı bombalı saldırıyla şehit etmesinin ardından tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Şehit anne ve bebeği için ülkenin dört bir yanından tepkiler yükselirken Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi ile kardeş belediye olan Düzce Belediyesi ilçeye yapacağı parka şehit bebek Mustafa Bedirhan Karakaya’nın isminin verme kararı aldı. Konu Düzce Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Dursun Ay tarafından gündeme getirildi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay konu ile ilgili olarak, “Hain terör örgütünün yapmış olduğu saldırıda biliyorsanız bir bacımızı birde bebeğimizi kaybettik. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit bebeğimizin babası ile görüştüm. Kendisine baş sağlığı diledim. Bizden isteklerini sordum ve bebeğinin bu parka konmasını istedi. Bizde seve seve bunu yapmaya hazırız. Düzce Belediyesi meclisinde ki arkadaşlarımız ve Hakkari belediyesinde ki arkadaşlarımızla görüştük. Ortak karar vardık. En kısa zamanda Hakkâri’ye gideceğiz. Parkın yapımı için ekibimizi götüreceğiz. Şehit bebeğimizin isminin sonsuza kadar anılmasını istiyoruz. Mustafa Bedirhan Karakaya parkı olacak. Ebedi olarak parkın isminin bu şekilde kalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Meclis Üyeleri de bu kararın yerinde bir karar olduğunu söyleyerek en kısa zamanda parkın açılışı için oraya gitmeyi istediklerini söylediler.