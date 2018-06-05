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05 Haziran 2018 15:35

Halk günü toplantısına vatandaşlardan yoğun ilgi

Düzce Valisi Dr.

Halk günü toplantısına vatandaşlardan yoğun ilgi

05 Haziran 2018 15:35

Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve aralıksız devam eden halk günü toplantıları sürüyor. Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip çözüm yolu buluyor.


Geleneksel Halk Günü toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda kurum müdürleri ve vatandaşlar hazır bulundu.


Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda vatandaşlar tek tek toplantı salonunda alınarak ihtiyaçları, talepleri ve sorunları dinlendi çözüm yolları arandı.




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