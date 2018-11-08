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Hamidiye mahallesine kaldırım yapıldı

Düzce Belediyesi yaya trafiğinin daha güvenli sağlanması amacıyla kaldırım yapımı çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve çevresinde yaya trafiğinin daha güvenli şekilde sağlanması amacıyla cadde ve sokaklarda bazalt beton kaldırım uygulaması yapıyor. Hamidiye mahallesinde devam eden çalışmalar kapsamında belirlenen alanlarda kaldırım uygulaması yapıldı. Kaldırım çalışmalarının belirli program çerçevesinde kısa süre içinde tamamlanması için çalışıldığını belirten ekipler, çalışma programının hızla uygulandığını ifade etti.

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