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Hamsi 5 liraya kadar düştü

Karadenizde avlanan Minekop balığı tezgahları süslerken, hamsi balığı 5 liraya kadar düştü.


Akçakoca Balıkçı tezgahlarında balık çeşitliliği vatandaşların yoğun ilgisine sebep oldu.


Palamut balığının avlanması azalırken, tezgahlarda fiyat artışı oldu.10 liraya satılan palamut, 20 liraya kadar yükseldi.


Karadenizde avlanan Minekop balığı kilosu 90 liradan satışa sunulurken 9 kilo ağırlığındaki Minokop balığı Ankara'dan alıcı buldu.


Tezgahlarda balık fiyatları şöyle: "Hamsi 5 TL, barbun 30 TL, palamut 20 TL, zargana 25 TL, kalkan 70 TL, mezgit 25 TL".

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