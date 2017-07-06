Hasan Ali Kaldırım: "Hayatımın en önemli 2. imzası"

Başarılı futbolcu, Fenerbahçe’ye ilk attığı imzanın hayatındaki en önemli imza olduğunu belirterek, "Bu imza da hayatımın en önemli 2. imzası" dedi.

Topuk Yaylası’nda düzenlenen imza töreninde Hasan Ali Kaldırım ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı da hazır bulundu. Hasan Ali’nin çok sevdikleri bir isim olduğunu söyleyen Özbağı, "İnşallah uzun yıllar beraber çalışacağız. Kendisi ve bizim için hayırlı olsun" dedi. Özbağı’nın ardından konuşan Hasan Ali Kaldırım, "3 yıllık sözleşme imzaladım. Fenerbahçe’ye ilk attığım imza, hayatımdaki en önemli imzamdı. Bu da en önemli 2. imzam oldu. Kaldığım için çok mutluyum. Hocamız Aykut Kocaman’a da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’nin bir parçası olmak parayla ya da maddi bir güçle hesaplanacak bir şey değil. Bu ailenin bir parçası olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Dediğim gibi burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarları tekrar kazanacağız"

Geçtiğimiz sezon taraftarların kendilerine tepki göstermesinin sebebinin kendi performansları olduğunu söyleyen Kaldırım, "Son 2 sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa’da başarıya oynayan bir kulüp. Sadece kendi adıma değil, birçok takım arkadaşıma benim gibi taraftarlardan tepkiler geldi. Bunu değiştirecek olanlar yine bizleriz. Yeni hocamızla tekrar iyi oynayarak, taraftarları tekrar kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi. Hasan Ali, Aykut Kocaman’la daha önce çalıştığını da söyleyerek, "Hem kendisi hem bizim için hayırlısı olur. Ben çok ümitliyim. Antrenmanlar gayet iyi gidiyor. Kötü giden hiçbir şey yok. Aykut hocanın bir felsefesi oyun anlayışı var. Bunu sahaya yansıttığımızda güzel sonuçlar alacağız. Çok güçlü bir Fenerbahçe olacak bu sene. Son 2 seneye göre çok daha iyi bir Fenerbahçe olacak" dedi.

"Fenerbahçe’yle sadece 2 kez görüştüm ve imzaladım"

Geçtiğimiz sezon uzun saçlarıyla sahada olan ve saçlarını kestiren Hasan Ali Kaldırım, yeni imajından memnun olduğunu söyledi. Kaldırım, burun ameliyatıyla ilgili olarak da "Geçen sene burnuma dirsek gelmişti. Nefes alamıyordum. Maçlarda idare ettim ama ameliyat olmam gerekiyordu. Sezon sonuna bıraktım bunu. Son milli maçtan sonra ameliyat oldum. Sağlık durumum daha iyi. Şu anda maskeyle oynuyorum ama daha da iyiye gidecektir" dedi. Fenerbahçe’yle yalnızca 2 kez görüştüğünü söyleyen Kaldırım, "İmza süreciyle ilgili olarak çok söylenecek bir şey yok. Medyada yanlış algı oluştu. Ben Fenerbahçe’yle sadece 2 kez görüştüm. Kulüp kalmamı istedi ve ben de kaldım. Çok fazla uzamadı bu durum" diye konuştu. Kaldırım, son olarak performansıyla ilgili olarak da "Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kendi performansım için, daha da önemlisi takımım adına mücadele ediyorum. Ben takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Dönem dönem kötü performans sergiliyoruz. Sonuçta makine değiliz. Bugüne kadar nasıl çalıştıysam öyle devam edeceğim. Hatalarımız olacaktır,ben bugüne kadar hatasız futbolcu görmedim" diyerek sözlerini noktaladı.