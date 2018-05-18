Hastalara kendi yakınınız gibi davranın

Cumhuriyet konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Hemşirelik Haftası vesilesiyle tüm hemşirelerin başarılı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ederek sözlerine başladı. Hastayla en fazla ilişkisi bulunan, onlarla en fazla zaman geçiren kişilerin hemşireler olduğunu söyleyen Demir, “Hastaların hemşirelere güvenleri, onların yaşama bağlanmasına sebep oluyor. Hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in bir sözü var. ‘Allah’ın en kutsal varlığı ve hediyesi olan hayat, hemşirelerin eline bırakılmıştır’ diyor. Burada önemli olan, empati yapıp hastalara kendi yakınımız gibi davranmamız, ilgi göstermemiz gerekiyor. Biz Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizin her zaman arkasındayız. Desteğimizi her zaman yanınızda hissedeceksiniz” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından meslekte, 20. ve 30. hizmet yılını tamamlamış hemşire akademisyenlere, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir tarafından plaket takdim edilmesiyle devam eden programda, “Hemşirelikte Psikolojik Güçlendirme’’ başlıklı bir konferans da gerçekleştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş tarafından verilen konferansta, bu konuyu uzun zamandır akademik camiada sorun olarak görülen bir alan şeklinde nitelendiren Özbaş, doktorasını da bu konu üzerine yaptığını sözlerine ekledi. Psikolojik güçlendirmeyi; sosyal ilişkiler içerisinde bulunan bir kişinin, gösterilen dirence rağmen kendi pozisyonunu ve iradesini karşısındakine kabul ettirebilme erki olarak tanımlayan Dr. Öğr. Üyesi Azize Atlı Özbaş, “Hemşirenin güçlü olması, hastanın da güçlü olmasına yardımcı oluyor. Güçlü olduğumuz zaman, kurum ve ülkenin sağlık politikalarını etkileyebiliyoruz. Toplumun sağlık düzeyini iyileştirebiliyoruz. Kişisel ve mesleki gelişimleri devam ettirebiliyoruz” dedi.

Konferansın ardından Hemşirelik Haftasının düzenlenmesinde emeği geçen Düzenleme Komitesi Üyelerine teşekkür belgeleri, Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özen Bakar tarafından takdim edildi.

Belge takdiminin sonrasında, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Eker, hemşire adaylarına hemşirelik andını okuttu. Andın okunmasından sonra, mezun olacak Düzce Üniversitesi öğrencileri, hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu aile ve sevdikleriyle yaşadı.