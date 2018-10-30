Hastaların konforu daha da artacak

Hasta merkezli yaklaşımı esas alan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının tercih ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tedavi süreçlerini rahat geçirmeleri adına yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda alımı yapılan “Yüksek Atış Isıtıcılı Nemlendirme Ünitesi” Dahili, Pediatri ve Acil branşlardaki hastaların konforunu attırarak daha kaliteli sağlık hizmeti almalarını sağlayacak.

Yüksek Akış Isıtıcılı Nemlendirme Ünitesi ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Türkay Akbaş, ünite sayesinde daha yüksek oranda oksijeni, hastalara yüksek akım hızıyla verebildiklerine dikkat çekerek “Normalde oda havasında oksijen yüzdesi 21 iken, cihaz sayesinde yüzde 95'lerin üzerinde oksijenlenmiş havayı hastalara verebiliyoruz. Bunu da yüksek akımla hızlı bir şekilde burundan sağlıyoruz. Bu şekilde ölü boşluk dediğimiz burundaki boş alanları da tamamen oksijenli hava ile doldurduğumuzdan, kişi nefes aldığında havanın yüzde 90'ından fazlası oksijenlenmiş oluyor. Bu şekilde saf oksijeni akciğerlere göndermek daha kolay gerçekleşiyor. Bir de nemlendirilmiş bir şekilde hava verildiğinden hastanın konforunu artırıyor” şeklinde konuştu.

Ünitenin oksijeni azaltan ve akciğeri etkileyen hastalıklarda kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Akbaş, “Cihaz sadece yoğun bakımlarda değil, servislerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle vücut direnci düşük olan hastalarda oksijen ihtiyacı yüksekse ilk tercih olabilir. Bu cihazın temini öncesinde hastalara genelde yüksek miktarda oksijen, basınçlı hava ile veriliyordu. Bunun için yüze bir maskenin bağlanması gerekliydi. Bu tedavi yöntemi de hastalar için biraz sevimsiz olabiliyor. Bu yöntem hemşirelik açısından da iş yükünü artıran bir durumdu” ifadelerini kullandı.

Cihazın, hastaya konfor sağlarken bir yandan da hemşirelerin iş yükünü de hafiflettiğini dile getiren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, cihaz sayesinde hastaya verilen oksijen miktarını da garantileyebildiklerini belirterek açıklamalarını tamamladı.