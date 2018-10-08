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Hastanede açık kapı uygulaması

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Uygulaması Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde katılımcı yönetim anlayışına katkı sunmaya devam ediyor.


Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne dair fikir, öneri ve şikayeti olan tüm mensuplara her ayın ilk Cuma günü kapılarını açan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, kendisine iletilen görüş ve istekleri değerlendirmede bulunuyor.


Hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması adına sürekli gelişim ilkesiyle hareket eden Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin 5.'si düzenlenen Açık Kapı Uygulamasında Prof. Dr. Balbay, öğretim üyeleri, personeller ve vatandaşları makamında ağırladı. Açık Kapı Uygulaması ile tüm mensupların karar alma sürecinde yer almasının kuruma olan aidiyet duygusunu pekiştirdiğine dikkat çeken, Balbay, yapılan görüşmelerde ortaya konan iyileştirme önerilerinin etkin ve hızlı bir şekilde hayata geçirilerek kurumsal gelişime katkı sağladığını vurguladı.


Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına sunulan her görüşe önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu çerçevede her türlü şikayet ve önerileri dinlemeye hazır olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı.

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