Hatıra ormanına fidan diktiler

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kalıcı Konutlar Bölgesinde oluşturulan “24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı” için fidan dikme etkinliği düzenlendi. Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi’nin de destek verdiği etkinliğe Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Düzce Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuk, il milli eğitim müdürlüğünden yetkililer ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte hatıra ormanına fidan diken Vali Yardımcısı Bağcı ve Meclis Üyesi Asuk geleceğimizin mimarları öğretmenler için kalıcı bir eser bırakmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtti.