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Hava sıcaklığı 4-8 derece düşecek

DÜZCE(İHA) – Düzce’de mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk bir havaya bırakacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini soğuk bir havaya bırakacak. Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklığı 4 ila 8 derece arasında düşecek.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Perşembe (22 Kasım 2018) gününden itibaren Düzce ve çevresinde hava soğuyacak.


Yurt genelinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (22 Kasım 2018) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk havanın etkisiyle Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de Pazar (25 Kasım 2018) gününe kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların söz konusu bölgelerde mevsim normalleri civarı ve yer yer 2 ila 4 derece altına düşmesi bekleniyor.

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