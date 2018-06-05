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05 Haziran 2018 14:46

Hayrullah Altay’ın özgün hat sergisi açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzceli Kesme Hat Sanatçısı Hayrullah Altay’ın özgün hat çalışmalarından oluşan sergisi bu yıl ilk kez ramazan ayında açıldı.

Hayrullah Altay’ın özgün hat sergisi açıldı

05 Haziran 2018 14:46


Düzce Belediyesi Sergi Salonu’nda gerçekleşen açılışa Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İlk Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak ve çok sayıda sanatsever katıldı.


Sanat hayatının 10. yılını geride bırakan Hayrullah Altay, bugüne kadar şehiriçi ve şehir dışında olmak üzere 30’a yakın sergi açtı.


Yaklaşık 60 çalışmanın yer aldığı sergi bu yıl da büyük beğeni toplarken Altay, "Sanat bir yolculuktur. Bu yolculukta karşıma çıkan ve işime yarayan malzemeleri heybeme atıyorum. Ve 10 yıldır sanatsal çalışmalarımı heybemde taşıyorum." dedi ve katılımcılara teşekkür etti.




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