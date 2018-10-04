Hayvan barınağına özel ziyaret

Düzce Belediyesi Hayvan Barınağı, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde küçük hayvansever dostlarını da ağırladı. Namık Kemal İlkokulu öğrencileri'nin katıldığı ziyarette renkli görüntüler yaşandı. Hayvansever öğrenciler, barınakta kalan hayvanları çeşitli yiyeceklerle besledi. Barınaktaki sahipsiz ve tedavi gören köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, uzman personel eşliğinde özel bölmelerdeki hayvanları görme fırsatı buldu.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Yeryüzünde var olan tüm hayvanlarında yaşam haklarına sahip olduklarını hatırlamamız açısından önemli bir gün. Sadece bugün değil her gün bütün hayvanlara dostça elimizi uzatmalıyız. Hayvanların bizden istedikleri bir kap su, bir kap yiyecek ve sevgidir. Her canlının yaşamına saygı duymalıyız ve hayvanlara sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayvan hakları konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum.'dedi.