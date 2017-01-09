Hayvanlar aç kalmasın diye doğaya yem bıraktılar

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesi yaşayan sokak ve yabani hayvanlar için ilçenin farklı noktalarında yemleme çalışması yaptı. Yemlenen kuşların görüntüsü ve köpeklerin iştahla sakadat yemeleri güzel görüntüler oluşturdu.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekinci ve müdürlük personeli, ilçenin birçok noktasına hayvanlar için yem bıraktı. Zafer Ekinci, yemleme sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kar kalınlığının ilçede 50 santimetre, köylerde ise bir metreyi aştığını ifade ederek hayvanların yiyecek bulamadıkları için ölme tehlikesi yaşayabileceklerini söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü olarak, hayvan yemleme çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında, özellikle hayvanların geçiş ve uğrak alanlarında yaptıklarını belirten Ekinci, "Bu çalışmaların kış boyunca yapacağız. Her bir ferdin evindeki kırıntıları doğaya bırakmaları, hayvanlarımızı sevindirecek ve yaşamlarını artıracaktır’’ dedi.