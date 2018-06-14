Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

Toplantıda Düzce ve ilçe müftülüklerince yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, mevzuatla ilgili genel konuların istişare edilmesi, hizmetlerde metod ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşat ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, camilerde ve televizyonlarda yapılacak programlarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca cami ve Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerle ilgili yapılan denetim, vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların planlanması ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.