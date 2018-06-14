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14 Haziran 2018 11:58

Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce İlçe Müftüleri 2018 yılı Haziran ayı toplantısı İl Müftüsü Hüseyin Can başkanlığında gerçekleştirdi.

Haziran ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı

14 Haziran 2018 11:58


Toplantıda Düzce ve ilçe müftülüklerince yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, mevzuatla ilgili genel konuların istişare edilmesi, hizmetlerde metod ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşat ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, camilerde ve televizyonlarda yapılacak programlarla ilgili görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca cami ve Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerle ilgili yapılan denetim, vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların planlanması ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.




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