Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 20:05

Hazırlık maçı

Fenerbahçe yeni sezon ilk hazırlık maçını Düzce 18 Temmuz Stadyumu’nda Romanya’nın Juventus Bucureşti takımı ile yaptı.

Hazırlık maçı

08 Temmuz 2017 20:05

Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 3-2 kaybetti.



3 oyuncu kadroda yok


Yeni transferlerden Nabil Dirar ile milli takımlardan dönen Skrtel ile Kjaer’e ilk hazırlık maçında yer almadı.



Kocaman’a Fenerbahçeliler derneğinden plaket


Teknik Direktör Aykut Kocaman’a Düzce Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Selahattin Kudu tarafından üzerinde Aykut Kocaman’ın fotoğrafının yer aldığı plaket takdim edildi.



Sahada Yıldırım ve Kocaman için pankart açıldı


Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına hazırlık maçında destek olurken, Fenerbahçe Spor Kulübü Düzce şubesi tarafından Aziz Yıldırım için “Düzce seninle gurur duyuyor büyük başkan”, Aykut Kocaman için ise “Kocaman umutlarımızın sahibisin” yazılı pankart astı.


Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca “Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek” yazılı pankart astı.



Maçın geliri Düzcespor’a


5 bin 500 kişilik sahada taraftarlar yoğun ilgi gösterdiği maçın geliri 3. Lig’de mücadele eden Düzcespor’a aktarılacak.



Kafile İstanbul’a döndü


Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’ndeki hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlık maçının ardından ikinci hazırlık kampı için İstanbul’a döndü.



Stat: Düzce 18 Temmuz


Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım (İsmail dk. 46), Mehmet Topal (Oğuz Kağan dk. 86), Ozan Tufan, Mehmet Ekici (Samet Karakoç dk. 68), Mathieu Valbuena (Stoch dk. 46), Aatif Chahechouhe (Alper dk. 46), Robin Van Persie (Ahmethan Köse dk. 46)


Juventus Bucureşti: R. Stoian, Dean Beta, Ovidiv Morariv (Da Silva dk. 72), Alex Benga, Florin Stefan (İvlian dk. 85), Madalin Yihaescu, Andrei Lungu, George Baintari, Liviv Bajenaru (Florin dk. 60), Ciprian Petre (Alex dk. 77), Simon Nazaraçhe (Catalin dk. 74)


Goller: Mehmet Ekici (dk. 54 ve 66) (Fenerbahçe), Adrei Lungu (dk. 5), Liviv Bajenaru (dk. 17), Ciprian Petre (dk. 43) (Juventus Bucereşti)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!