Hedef 100 bin üye

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu Çocuk Hakları Komitesi projesi kapsamında Düzce'de de 18 yaşını dolduran 11 kız ve 11 erkek çocuk komiteden ayrıldı. Komiteye yeni alınacak çocuklar için seçim yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde kurulan Düzce Çocuk Hakları Komitesi'nde seçim heyecanı yaşandı. Komiteye üye olan ancak 18 yaşını geçen 11 kız çocuğu ile 11 erkek çocuğun yerine yeni isimlerin gelmesi için yapılan seçimlerde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, hedeflerinin komite çalışmalarını uluslararası mecralara taşımak olduğunu belirterek “Çocuk her zaman haklıdır. Haklı olmaya devam edecekler. 2014 yılında çocuk hakları ile ilgili ortaya koyduğumuz vizyon 2018 yılına vardığımızda sadece ilimizle sınırlı kalmadı. Geçen yıl yaptığımız faaliyetlerle çalışmalarımız Uluslararası boyuta taşındı. İlimizde bölge illerinde ve ulusal düzeyde birçok işe imza atan çocuk hakları komitemiz kendisine yeni bir vizyonla aramıza katılarak yeni öğrencilerle vizyonumuzu uluslararası boyuta taşımaya hazırız. Komiteye katılacak yeni arkadaşlarımızın öncelikle bu konuya iyi çalışmaları bir yabancı dil öğrenmeleri gerekiyor. Buradan size bunu bir vizyon olarak yüklemek istiyorum. Hedefimiz çocuk hakları komitesini uluslararası düzeyde üye sayısı yüz bin geçen bir alana taşımak istiyoruz. Neden 100 bini geçen. Ortadoğu'da savaş mağduru çocuklar var. Bu çocukların haklarını BM düzeyinde gündeme getiren bir kuruluş yok. Biz çocukların haklarını özellikle savaş mağduru göç mağduru çocukların haklarını BM gündemine almak istiyorsak 100 bin imza almamız gerekiyor. Bu 100 bin imzayı oluşturmanın yolu iyi bir yazılımla dünya üzerinde ki çocuklarında buraya üye olmalarını sağlamak elektronik imzalarını alarak buradan çıkacak kararla bunu BM'ye taşlamak. Ümit ediyorum ki bu hedefe hep beraber birkaç yıl içinde ulaşırız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından yaşları dolduğu için komiteden ayrılan eski üyelere teşekkür belgesi verildi. Daha sonra yapılan seçimlerde komite üyesi çocuklar, yönetim kuruluna girmesi için 11 kız ve 11 erkek çocuk için oy kullandı.