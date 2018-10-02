Hedef temiz ve güvenli bir şehir

Sonbahar ayının gelmesi ile birlikte Düzce'de yol kenarlarında,kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Budama çalışmalarının büyük bir özenle yürütüldüğü belirten yetkililer, "Parklarımızda bakım onarım ve yenileme çalışmalarının ardından ağaçların daha sağlıklı olması için budama çalışmasına başladık. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz büyük bir özenle çalışmaları yürütüyor.Hedef Düzcemizi daha temiz daha güvenli bir şehir haline getirmek. Bu nedenle budama çalışmalarımız büyük bir özenle yürütülmektedir" dediler.