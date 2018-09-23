Hem süslü kadınlar bisiklete bindi hem de çocukları

Süsledikleri bisikletleriyle tura çıkan kadınları erkek bisiklet tutkunları da yalnız bırakmadı.

Bütün Türkiye'de aynı zamanda yapılan süslü kadınlar bisiklet turu Düzce'de yaklaşık 60 kadının katılımıyla yapıldı. Anıtpark Meydanı'nda toplanan kadınlar süsledikleri bisikletleriyle birlikte kortej oluşturdu. Çocuklarını bazı kadınlar bisikletinin arkasına koyduğu sepette taşırken bazı kadınlar ise çocuklarının bindiği bisikletleri de süsleyerek çocuklarıyla birlikte tura katıldı.

Kadınlar bisiklet yollarının olmamasından dolayı bisiklete binmekte zorlandıklarını ifade ederken, her zorluğa rağmen bisiklete binmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Düzce'de süslü kadınlar bisiklet turunu organize eden ve aynı zamanda öğretmen olan Derya Boz, bu yıl 6.'sını yaptıkları Süslü Kadınlar Bisiklet turu hakkında bilgiler verdi. Derya Boz, “Bu yıl Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 6.'sını yaptık. Turumuz her yıl artan katılımcısıyla birlikte büyüyerek devam ediyor. Turumuz bu yıl 63 şehirde eşzamanlı olarak yapılıyor. Amacımız otomobillerin kirlettiği dünyada daha temiz bir çevrede kadınlarımızın bisiklete binmesini artırmak için farkındalık oluşturmak” dedi.

Ardından kendilerini ve bisikletlerini süsleyen kadınlar, tur atmak üzere pedala bastı. Kadınları erkek bisiklet tutkunları da yalnız bırakmadı.