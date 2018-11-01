Herşey vatandaşın spor yapması için

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Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il genelindeki park ve bahçelerde mevsim şartlarına uygun çalışmalarının yanı sıra, yenilikler yapmayı da sürdürüyor.


Düzce Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Neriman Çilingir Huzur evi yaşayanlarının daha sosyal, aktif, sağlık bir zaman geçirebilmeleri ve spor yapabilmeleri adına Neriman Çilingir Huzur evi önüne fitness spor aletleri monte etti. Fitness aletlerinin monte işlemleri gerçekleştirilerek, huzur evi sakinlerinin kullanımına sunuldu.

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