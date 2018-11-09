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Highway'de 10 Kasım'a özel konser

DÜZCE(İHA) – Bolu Dağı’nda bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol tesisi Highway’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80.

DÜZCE(İHA) – Bolu Dağı'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 80. yılında anlamlı ve dolu dolu bir programla anılacak.


10 Kasım Cumartesi günü saat 09:05'de Highway'de sirenler çalacak ve bayraklar yarıya inecek. Atatürk'ü Anma Günü'ne özel AVM içerisinde gün boyunca kurulu olacak özel bir kürsüde, Highway Outlet ziyaretçilerinin Atatürk'e dair duygu ve düşüncelerini kağıda dökmesi amacıyla özel bir defter yer alacak. Aynı zamanda AVM ziyaretçilerine 10 Kasım'a özel Atatürk rozetleri dağıtılacak. Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin saat 15:00'da Atatürk konulu resim sergisi açılış kokteyliyle başlayacak olan anma programı ise saat 16:00'da Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü öğrencilerinin sahne almasıyla devam edecek. Sahneye çıkan öğrencilerin Atatürk konulu şarkılar, marşlar ve Atatürk'ün sevdiği türküleri hep bir ağızdan seslendirmesiyle, Highway Outlet'te Mustafa Kemal Atatürk'e dair her şey yer alarak Ulu önderin vefatının 80. Yılında saygı, özlem ve minnetle anılacak.

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