Hızını alamayan otomobil akaryakıt istasyonunun marketine girdi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Kaza, D-100 karayolu Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Turgut C. idaresindeki 81 BV 680 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Kazada araç sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle markette büyük maddi hasar meydana geldi.