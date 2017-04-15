Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 09:48

Hükümlüler cami temizledi

Düzce’de denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan 26 hükümlü cami temizliği yaptı.

Hükümlüler cami temizledi

15 Nisan 2017 09:48


Denetimli serbestlik tedbiri verilerek cezaları infaz edilen hükümlüler kamu yararına çalışma, belli yerlere gitme konutta infaz ve eğitim- iyileştirme gibi tedbirlere tabi tutulmakta. Denetimli Serbestlik tedbirine tabi tutulan hükümlüler bu süre içerisinde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitime katılmakla birlikte, meslek ve sanat edindirici kurslar, proje faaliyetleri, milli ve manevi değerleri kuvvetlendirmek adına önemli gün ve haftalar gibi etkinlikler ve sosyal sorumluluk içeren etkinliklere katılmaktadırlar. Bu etkinlikler kapsamında çevre temizliği etkinliği ile 26 hükümlü Cedidiye Camisi ve çevresini temizleyerek Düzceli vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etme olanağı sundular. Vatandaşlarımız tarafından takdir gören bu etkinlikler yıl boyunca yapılmaya devam edilecek. Etkinlik kapsamında temizlik malzemesi desteğini ise Düzce Belediyesi sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    23°C
DÜZCE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:21
  • Güneş :06:09
  • Öğle :13:07
  • İkindi :16:51
  • Akşam :19:42
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!