Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Mert U. idaresinde ki 54 EN 699 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamete gitmekte olan İrfan Ö. idaresinde ki 81 BZ 479 plakalı TIR’ın altına girdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Mert U., Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araç içerisinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.