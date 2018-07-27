Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 09:49

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

655 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, TIR’ın altına giren otomobil hurdaya döndü sürücüsü yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

27 Temmuz 2018 09:49


Kaza D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca’dan Düzce istikametine gitmekte olan Mert U. idaresinde ki 54 EN 699 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak, aynı istikamete gitmekte olan İrfan Ö. idaresinde ki 81 BZ 479 plakalı TIR’ın altına girdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin içinde sıkışan sürücü Mert U., Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araç içerisinde kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç