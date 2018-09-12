Huzur uygulamasında bin 718 kişi sorgulandı

Denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına bir hafta kala tüm Türkiye'de yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması-5 kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezi ve ilçelerde sivil ve motorize ekiplerle yaptıkları denetimlerde bin 718 şahıs GBT yönünden sorgulandı. Borçlunun ödeme şartının ihlali, nafaka hükümlerinin ihlali, konut dokunulmazlığının ihlali ve askeri ceza kanununa muhalefet suçlarından aranması bulunan 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 yoklama kaçağı olan şahsa tebliğ yapıldı.

Umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalarda ise 74 adet iş yeri kontrol edildi. Bu iş yerlerine yapılan uygulamalar sırasında 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 23 adet mermi ele geçirildi. Bununla birlikte 1 şahısta sadece 16 adet mermi ele geçirildi. Toplam 4 şahıs hakkında Ateşli silahlar Kanununa Muhalefet suçundan Adli işlem yapıldı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda 78 araç kontrol edilirken 11 araca 8 bin 479 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 araç trafikten men edildi.