İç mekan tasarımı bölümü öğrencilerini bekliyor

Dr. Ayhan Aytin, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde mobilya sektöründeki talebi sürekli artıran değişik faktörlerin görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Ayhan Aytin, İç Mekan Tasarımı programının mobilya ve iç mimarlık sektörüne yönelik eğitim vereceğini belirtti.

Günümüzde insanların yaşadıkları mekanları; estetiği, fonksiyonelliği ve teknolojiyi bir arada kullanarak, kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirerek kullandıklarını söyleyen Aytin, “Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekan tasarımı alanlarında faaliyet gösteren ve sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde ‘alternatif sanat ve tasarım’ ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenciler yetiştirecek olan Üniversitemiz; gerek bölüm öğretim elemanlarının yaptığı, gerekse ülke çapında yapılan araştırmalarla şu anda kalifiye eleman eksikliği olan işletmelerin tasarımcı ihtiyacını gidermeyi amaçlamaktadır” dedi.

“Sektörel bazda bölgemizde uygulama imkanları geniş”

İç Mekan Tasarımı okuyan öğrencilerin, alanında uzman tekniker (İç Mekan Tasarımı Teknikeri) unvanı aldıklarını söyleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, bu unvana sahip kişilerin; ev, iş yeri, ofis, kamu, bina içi ve bina dışı gibi her türlü mekanların ölçülendirmesinden başlayarak, bitimine kadar olan süreçte, tasarımlar yapabilecek ve uygulanmasında yönlendirici olabileceklerini dile getirdi.

İç Mekan Tasarımı Bölümü’nü tercih edecek öğrencilerin, iç mekan tasarımına yönelik temel ve seçmeli müfredat derslerinden sorumlu olacaklarını söyleyen Doç. Dr. Aytin, öğrencilerin iş hayatını yakından tanıması için 30 iş günü süreli staj yapacaklarının ön görüldüğünü sözlerine ekledi.

Sektörel bazda bölgede uygulama imkanlarının geniş olduğunun altını çizen Doç. Dr. Ayhan Aytin, bu olanakların geniş olmasının öğrencilerin daha donanımlı yetişebilmeleri için farklı seçenekleri değerlendirmelerini de mümkün kıldığını ve böylece öğrencilerin bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulacaklarını söyledi.

Düzce Üniversitesi’nin diğer üniversitelere göre avantajlı olduğunu belirten Düzce Üniversitesi öğretim üyesi; alanında uzman ve yeterli sayıda öğretim elemanın olması, Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda göstermiş olduğu başarılar, Düzce bölgesinin orman ürünleri ve mobilya sanayi alanında göstermiş olduğu liderlikten doğan ulusal ve uluslararası bazda işletmelerin yer alması gibi sebeplerden dolayı bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş bulma imkanının diğer yerlere kıyasla daha fazla olacağını dile getirdi.

“Geniş iş olanaklarına sahip”

İşini seven, hem sayısal hem sözel zekaya sahip, görsel yeteneği kuvvetli, çevresi ile uyumlu, problem çözebilen, el becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerin İç Mekan Tasarımı Bölümü’nü tercih edebilecekleri tavsiyesinde bulunan Doç. Dr. Aytin, “İç Mekan Tasarımı Teknikerleri, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye sahip olacaklardır. İç Mekan Tasarımı mezunları; iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, teknik ahşap tasarımı yapan işletmelerde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb. sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilir” dedi.

“Düzce’nin konum olarak da avantajları var”

Düzce’nin coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarından da bahseden Düzce Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Aytin, “Düzce, özellikle ülke nüfusunun yarısından fazlasını içeren bir bölgenin orta yerinde konumlanmış bulunmaktadır, ulaşım açısından da önemli avantajlara sahiptir. Bölgemizde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok sayıda donanımlı yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz kültürünün en başında öğrenci memnuniyeti bulunması, sosyal olanakların çokluğu gibi sayamadığımız daha bir sürü etkenden ötürü yeni öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.