İçme suyu arıtma tesisinin teknik çalışmalarına başlanıldı

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ’’İçme suyu arıtma tesisimizin yapım sürecini yakından takip ediyoruz. Tesisimizin teknik aksamlarının montajı, borulama süreci ve havuzlarımızın uzay çatısının yapımı başlamış ve tüm hızıyla devam etmekte. Kısa sürede 22 dönüm üzerine inşa ettiğimiz ve ilçemizin yazlık nüfusu da dahil olmak üzere tüm içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Bütün çabamız kentimizi daha yaşanabilir ve geleceğe umutla bakan bir ilçe haline getirmek” diye belirtti.