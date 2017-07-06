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06 Temmuz 2017 15:30

İçme suyuna takviye yapılacak

Düzce Belediyesi yaz aylarında ortaya çıkan kuraklık tehlikesine karşı önlemlerini artırdı.

İçme suyuna takviye yapılacak

06 Temmuz 2017 15:30

Su arzında yaşanacak düşüşe karşı İçme Suyu Arıtma Tesisinde yapılacak yatırımlar için malzeme takviyesi yapılacak.


Düzce Belediyesi yayınlanan ihale ilanına göre Uğur Suyu Barajında bulunan ve Düzce’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan İçme Suyu Arıtma Tesisinde yapılacak çalışmalar için malzeme artırımına gidiyor. 27 Temmuz Perşembe günü saat 11:00’de Düzce Belediyesi Konuralp Ek Hizmet Binasında bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde yapılacak ihaleye göre arıtma tesisinde kullanılmak üzere 14 kalem su malzemesi alınacağı belirtildi. Yaz aylarında ortaya çıkan kuraklık tehlikesine ve olası su kesintilerine karşı önlem niteliğinde olan malzeme alımı sayesinde Düzce’de vatandaşların susuz kalmasının engellenmesi amaçlanıyor.


Öte yandan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde yayınladığı yazılı açıklama ile kuraklık tehlikesi ve Uğur Suyu’nda yaşanan debi düşüklüğü nedeniyle oto yıkama, bahçe sulama ve benzeri gereksiz su sarfiyatı yapan vatandaşların idari cezai yaptırımlarla karşılaşacağına dikkat çekilmişti.




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