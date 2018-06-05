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05 Haziran 2018 15:15

İkbal Gürpınar Düzcelilerle buluşacak

Düzce Belediyesi Ramazan etkinlikleri ünlü isimlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İkbal Gürpınar Düzcelilerle buluşacak

05 Haziran 2018 15:15

Ünlü Yazar ve TV Programcısı İkbal Gürpınar 7 Haziran’da Anıtpark meydanında Düzcelilerle bir araya gelecek.


Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ramazan ayının başlaması ile her gece dolu dolu etkinliklerle süren Ramazan etkinlikleri ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Düzcelilerin yoğun ilgi gösterdiği Ünlü Yazar ve TV Programcısı İkbal Gürpınar 7 Haziran’da Anıtpark’da Düzcelilerle buluşacak. Sosyal medya üzerinden Düzcelilere mesaj gönderen Gürpınar Düzceliler için hazırladığı sürprizlerden bahsederek “Ramazan Düzce’de bir başka yaşanır. Sizin de katılımınız muhteşem oluyor, her yıl. Yine Allah nasip ederse 7 Haziran akşamı Anıtpark meydanında hepinizi Ramazan etkinliklerine davet ediyoruz, görüşmek üzere. Bu arada size sürprizim var. Sürpriz hediye paketleri hazırladık. Onları da etkinliğimize gelen hanımefendilere dağıtacağız” dedi.




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