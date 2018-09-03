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03 Eylül 2018 12:14

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ela Bahriye Oral Bulvarı’nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

03 Eylül 2018 12:14


Düzce’de gece geç saatlerde Ela Bahriye Oral Bulvarı’nda iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bulvarda seyir halindeki 34 KZ 9286 plakalı otomobil ile 81 DG 436 plakalı araç Ocak Sokak kavşağında kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KZ 9286 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tek yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazada 34 KZ 9286 plakalı otomobilde bulunan A.U. ve S.A. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından yararılar ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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