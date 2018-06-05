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05 Haziran 2018 15:09

İl Genel Meclisi Üyelerinden DTSO’ya ziyaret

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Ayfer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

İl Genel Meclisi Üyelerinden DTSO’ya ziyaret

05 Haziran 2018 15:09


Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ümit Ülgen ve İbrahim Canpolat, Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Çakır ve Yalçın Top, Meclis Üyeleri Hasan Arslan, Murat Taştepe ve Ramazan Yıldırım hazır bulundular.


Ticaret ve Sanayi Odası ile birçok ortak çalışma alanlarının olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Ayfer Yılmaz, yeni seçilen meclis ve yönetim kuruluna başarılar diledi.


Kamusal ve ajanslarda olan proje çalışmalarında İl Özel İdaresi’nin önemli bir ortak olduğunu söyleyen DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İl Genel Meclisi üyelerinin nazik ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.




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