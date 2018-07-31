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31 Temmuz 2018 12:12

İl koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Düzce Valisi Dr.

İl koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

31 Temmuz 2018 12:12

Zülkif Dağlı başkanlığında 2018 yılı 3. dönem Düzce İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı 3. dönem toplantısı Zülkif Dağlı başkanlığında valilik konferans salonunda ilgili kurum amirlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Dağlı’nın yanı sıra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, belediye başkanları, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, il müdürleri ve sivil topum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Düzce’nin yatırım planları ve devam eden projeler görüşüldü.




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