İlim Fikir ve Sanat Akademisi yakında açılıyor

Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, yaklaşık bir ay sonra resmi açılışı yapılacak olan Düzce İlim Fikir ve Sanat Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Mayıs ayında Düzce de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitsel, bilimsel ve sanatsal çalışmalarını yapabilmeleri için Düzce İlim Fikir ve Sanat Akademisi kurulmasına yönelik Düzce Valiliği öncülüğünde Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı. Vali Dağlı ve Başkan Ay, atıl vaziyetteki Belediye ek binasının üst katında faaliyete hazırlanan Düzce İlim Fikir ve Sanat Akademisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, akademide gençlerin vakit geçirebilecekleri, seminerler, küçük çaplı konferanslar düzenleyebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, içerisinde kütüphanesi de olan bir yer olacağının dile getirerek “Burayı bir ay sonra tanıyamayacaksınız. Çok farklı, nezih bir mekan haline gelmiş olacak. Burası Belediyemizin ek binasının son katı. Atıl vaziyetteydi. Başkanımızla konuştuk. Kafamızla özellikle gençlerimize yönelik hayata geçirmeyi planladığımız bir proje vardı. Gençlerimizin vakit geçirebilecekleri, seminerler, küçük çaplı konferanslar düzenleyebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, içerisinde kütüphanesi de olan bir mekan. İsmini Düzce Belediye Başkanımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile birlikte Fikir ve Sanat Akademisi olarak düşündüğümüz, çevre illerde de örnekleri olan bir alan. Valiliğimiz ve Belediyemizin desteği ile burası güzel bir mekan haline gelecek. Yaklaşık 1 ay sonra buranın açılışını yapacağız. Özellikle üniversite öğrencilerimiz buradan yararlanacak. Çünkü burası konum olarak ulaşım açısından öğrenciler ve halkımız için çok uygun bir yerde. İyi bir kütüphaneyi de zaman içerisinde oluşturacağız. Hatta ihtiyaç doğrultusunda ilerleyen zamanlarda yan taraftaki terasları da kapatmayı planlıyoruz” dedi.

Başkan Dursun Ay ise akademiyi ziyaret edecek öğrenceleri yeme içme ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanacağını ifade ederek “Burada gençlerimizi yönelik Fikir ve Sanat Akademisini oluşturuyoruz. Öğrencilerimizin çay poğaça gibi yeme içme ihtiyaçlarını da ücretsiz olarak karşılayacağız. Gençlerimiz gelsin, burada kitap okusunlar. Onlar için çeşitli bilim insanlarını buraya getireceğiz. Konferanslar verilmesini sağlayacağız. Bu mekan şehrin merkezinde ilim ve irfan yuvası olarak hizmet verecek” diye konuştu.