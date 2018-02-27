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27 Şubat 2018 16:19

İlk hediye Başkan Dursun Ay’dan

Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

İlk hediye Başkan Dursun Ay’dan

27 Şubat 2018 16:19

Düzce’de dünyaya gelen her bebeğin ilk hediyesi Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’dan olacak.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sosyal projeler kapsamında “Yeni Doğan Paketi” hazırladı. Bebek sahibi olan bütün aileler için hazırlanan paketlerin içeriğinde 10 parçadan oluşan bir hastane çıkışı takımı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’dan mektup, anne-bebek bakımı, beslenmesi ve sağlığına ilişkin bilgilendirme broşürleri yer alıyor. Sosyal Yardım İşlerinden yapılan açıklamada vatandaşların, 0-3 ay aralığında olan bebekleri ve annesinin kimliği ile birlikte Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yeni doğan paketine sahip olabilecek.




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