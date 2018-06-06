İlk kez iftarda bir araya geldiler

Meslek Grubu olan Otomotiv, Otomotiv yan sanayi ile Bakım, Petrol ve petrol ürünleri üyeleri düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen ve 6. Meslek Grubu başkan ve Üyeleri katıldılar.

Meslek Komitesi Başkanı Metin Topal konuşmasında, oda tarihinde ilk kez bir komitenin meslek grubu üyeleriyle iftar organizasyonunda bir araya geldiğine işaret ederek, oda ve üyelerinin birbiriyle kaynaşması, odanın üyeye gelmesi anlamında Meslek Komitesi olarak bu ve benzeri organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

Metin Topal’ın ardından söz alan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya, gerçekleştirilen iftar organizasyonuna katılan tüm üyelere teşekkür etti. Sivrikaya, seçim sürecinde kendilerine destek olan ve seçimden sonra da aynı desteği sürdürdüğünü belirtirken, gösterilen bu teveccühe karşılık verebilmek için sıkı şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Komite üyeleri adına son sözü Meclis Başkan Yardımcısı Nuri Hızel, ise 329 üyenin kayıtlı olduğu 6. Meslek Grubunun birçok problemle boğuştuğunun farkında olduklarını belirterek, odada yapılacak olan çalışmalara her üyenin katkı sağlayabileceğini, bu konuda gelebilecek her projeye açık olduklarını da sözlerine ekledi.

“Birikmiş sorunlar var”

Toplantıda son olarak DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin konuştu. Şahin, "Odanın birikmiş birçok sorunu var. Siz üyelerimizin destekleri olmadan bunların altından meclis ve yönetim olarak kalkmamız ve yeni hizmetleri de beraberinde üretebilmemiz zor. Artık kurumlar projesiz hiç bir şeye destek vermiyor. Proje ofisimizi faaliyete aldık. Destek veren tüm kurumlarla ilişkilerimiz üst düzeyde. Sizlerin de katılım ve desteklerinizle odamızı daha iyi noktalara taşıyacağımızdan şüphemiz yok" dedi.