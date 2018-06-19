İlyas Çelebi ve Hamza Cebeci DTSO’yu ziyaret etti

Ziyarette DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Özkan Çakır ve Yalçın Top, Meclis Üyesi Hayati Eğilmez ile Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden İsmail Esen hazır bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, İstanbul’da Düzce’yi en iyi şekilde temsil eden Düzceliler Derneği Başkanı İlyas Çelebi ve ülkenin en önemli kuruluşlarından biri olan Darülaceze Vakfı’nın Başkanlığını yürüten Hamza Cebeci’nin Düzce için önemli değerler olduğunu ifade etti. Her zaman dayanışma içerisinde olmaya gayret edeceklerini belirten Şahin, Düzce’nin ve Türkiye’nin gelişimine hep birlikte katkı sağlamaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.