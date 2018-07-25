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25 Temmuz 2018 12:56

İmar Affı Yasası DTSO’da anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO) İmar Affı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İmar Affı Yasası DTSO’da anlatıldı

25 Temmuz 2018 12:56


Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, 7143 sayılı Kanun düzenlenen İmar Barışı Kanunu ile oda üyelerimizin devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınarak bu yapılara yasallık kazandırmak amacıyla, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle imar sorunlarının çözülmesi hususunda Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.


Seminere; DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Ülgen, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Gösterişli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Türkan, Bülent Sivrikaya, Metin Coşkun, Yalçın Top, Meclis Üyeleri Ali Topçu, Hikmet Mutlu ile çok sayıda üye katıldı.


Toplantıda yasa maddeleri ana hatlarıyla üyelere aktarıldıktan sonra soru cevap bölümüne geçildi. Bu kısımda üyeler yasa hakkında merak edilen soruları Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine sorarak kanundan faydalanmanın yollarını öğrendi.




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