İnsanlar kendini iyi hissetmek için alışveriş yapıyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nde ticaret uzmanı olarak görev yapan Fazıl Şal, günümüz toplumlarında tüketim kültürü oluşturulduğunu belirterek insanların, ihtiyaçları olmadığı halde sırf kendilerini iyi hissetmek için alışveriş yaptıklarını ve bunun son derece yanlış bir davranış olduğunu ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün düzenlediği programda, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nde ticaret uzmanı olarak görev yapan Fazıl Şal, öğrencileri tüketici hakları konusunda bilgilendirdi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve marka ürünlerin çoğalması ile üretim, marka ve patent hukukunun tüm dünyada önem kazandığını belirterek, “Pazarlama, üretim ve tüketim alanlarındaki gelişmeler, pazarın zayıf tarafını oluşturan tüketicilerin korunmasını da büyük oranda artırmıştır" dedi. Acar, günümüzde reklamlarla ve söylemlerle tüketime yöneltilen kişileri uyardı.

Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar'ın açılış konuşmasından sonra konu hakkında kısa bir açıklama gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney, Düzce Üniversitesi'nin öğrenci odaklı bir üniversite olduğunu hatırlatarak, bu tür bilgilendirici programların sıklıkla devam edeceğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının sonrasında sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Ticaret Uzmanı Fazıl Şal, günümüz toplumlarında tüketim kültürü oluşturulduğunu belirterek insanların, ihtiyaçları olmadığı halde sırf kendilerini iyi hissetmek için alışveriş yaptıklarını ve bunun son derece yanlış bir davranış olduğunu ifade etti.

Evlere gelen satıcılara dikkat!

E-ticaret, telefonla satış ve evlere gelerek yapılan pazarlama ve satışlarda çok dikkatli davranılması gerektiğini söyleyen Şal, Anayasamızın 2. ve 172. maddelerinin devlete tüketicileri koruma yükümlülüğünü getirdiğini; ancak asıl amaçlarının kişileri bilinçlendirerek, hukuka gerek kalmadan oluşabilecek haksızlıklara karşı önlem almak şeklinde açıkladı. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin tüketici hakları konusunda olası bir sorunla karşılaştığında, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini örneklerle anlatan Şal, faydalı bilgiler paylaşarak bilinçli tüketici olmak için yol gösterici değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Ticaret Uzmanı Fazıl Şal, kendisine bu fırsatı verenlere ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Program, Fazıl Şal'a yaptığı başarılı sunum ve çalışmaları için teşekkür plaketi takdimiyle son buldu.