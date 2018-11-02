İntaş çalışanları yangın tatbikatı yaptı

Düzce Belediyesi şirketlerinden İntaş A.Ş. bünyesinde acil durumlar için bir ekip oluşturuldu. Kurulan ekibin afet, yangın, deprem ve sel gibi benzeri acil durumlarda ilk müdahaleyi yapmaları için oluşturulan eğitim programı çerçevesinde İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince personellere yangına müdahale ve kurtarma tatbikatları yaptırıldı. Gerçeğini aratmayan eğitim programı sayesinde İntaş bünyesindeki acil durum ekibi doğal afetlerde ve olası iş kazalarında ilk müdahaleyi yapmak üzere hazır olacak.