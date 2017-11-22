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22 Kasım 2017 12:08

İş adamlarına misyon Farklılaşması ve ihtisaslaşması anlatıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu program iş adamlarına anlatıldı.

İş adamlarına misyon Farklılaşması ve ihtisaslaşması anlatıldı

22 Kasım 2017 12:08


MÜSİAD Düzce Şubesinde gerçekleştirilen toplantıda iş admalarına Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi bilgilendirmesi yapıldı.


MÜSİAD Düzce Başkanı İsa Şengüloğlu "Bilindiği üzere üniversiteler öncelikle bulundukları ilin, sonrasında bölgenin ve ülkemizin strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz de özellikle Çevre ve Sağlık alanlarında yoğunlaşarak hem ilimizde hem de bölgeye hitap ederken, ulusal anlamda da belli bir alanda uzmanlaşma stratejisini seçmiştir. Bu toplantımızda; üniversitemizin sağlık ve çevre alanındaki hedefleri, faaliyetleri ve yürütülecek süreçler ile bu süreçlerin bölgemizin sürdürülebilir kalkınması üzerindeki öngörülen etkileri üzerinde durulacaktır. Toplantımıza başlamadan önce Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesinde 5 üniversite içerisinde yer almayı başaran Düzce Üniversitesini, Başta Rektörümüz olmak üzere tüm hocalarımızı ve üniversite personelini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar proje hakkında kısa bilgi verdikten sonra Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş iş adamlarına proje sunumunu gerçekleştirdi ve iş adamlarının sorularını yanıtladı.


Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.




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