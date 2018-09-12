İş başvurusuna yoğun ilgi

İş-Kur ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, okullarda çalışmak isteyen 35 yaş üstü işsiz erkekler, kadınlar ve engelliler İş-Kur'da yoğunluk oluşturdu. Hafta başı başlayan başvurularda 525 kişilik kadro için 2 binden fazla kişi başvurdu.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR ortaklığında, okullardaki müstahdem, kaloriferci ve güvenlik açıkları kapatılarak okulların ve öğrencilerin daha sağlıklı eğitim görmelerinin sağlanması amacıyla protokol imzalanmıştı.

Bu amaçla hazırlanan proje İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar arasında imzalanan protokolle hayata geçti. Proje için 525 Kişinin okullarda temizlik, bakım ve onarım çalışanı olarak istihdamı sağlanacak. Projenin önemli kısmında ise, hedef kitle olarak 35 yaş üstü erkelerin, kadınların ve engellilerin iş gücüne kazandırılması hedefleniyor.

10 Eylül Pazartesi günü başlayan başvurularda İş, Kur önünde yoğunluk yaşanarak kuyruklar oluşurken, 525 kişilik kadroya 2 binden fazla kişi başvurdu. 14 Eylül Cuma günü sona erecek başvurularda bu sayının daha da artmasının b eklendiği öğrenildi.

İş-Kur İl Müdürü Ferhat Acar, proje kapsamında hem okulların bakım onarım ve temizliklerinin yapıldığını hem de kadınlar ve dezavantajlı gruplara istihdam sağlandığını söyledi.

Acar, “Yoğun bir başvuru var. Dünden bugüne iki binin üzerinde başvuru oldu. 1300 kişinin başvuruları bizzat kabul edildi. Cuma günü başvurular sonar erecek. Bu kapsamda çalışma isteyen kadınlarımızı, engellilerimizi ve eski hükümlülerimizi bekliyoruz. 35 yaş üstü erkekler de başvurabiliyor. Ama her aileden bir kişiyi bu projeye dahil edebiliyoruz. Okullar açılmadan bu tedbirleri aldık. Eğitim öğretime çok büyük katkıları olacak” dedi.