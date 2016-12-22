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22 Aralık 2016 10:39

İş Planı Proje Yazma Eğitimi yapıldı

İş Planı Proje Yazma Eğitimi yapıldı

22 Aralık 2016 10:39

Düzce Üniversitesi Kritik ve Analitik Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen “İş Planı Proje Yazma” konulu eğitim programlarının ilki, Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Eğitim programında, Düzce Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları tarafından lisans öğrencilerine yönelik iş planı proje yazma konusuyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Düzce TTO uzmanları, TÜBİTAK Araştırma Destek Programlarının tanıtımının ardından araştırma projesi yazım aşamalarından bahsettiler. Araştırma projelerinin nasıl yazıldığını, hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde anlatan uzmanlar, öğrencilerimizin sorularını yanıtlayarak sunumlarını tamamladılar.
Eğitimlere iştirak edenlerin katılım belgesi almaya hak kazandığı “İş Planı Proje Yazma” eğitimi, 22, 27 ve 29 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek programlarla devam edecek.



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