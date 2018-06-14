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14 Haziran 2018 13:20

İş sağlığı ve güvenliği eğitimine yoğun katılım

Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan İNTAŞ A.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimine yoğun katılım

14 Haziran 2018 13:20

Ş. personeli için düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine personel yoğun ilgi gösterdi.


Düzce Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan eğitimlere büyük önem veriyor. İş verimliliğinin artırılması ve işçi güvenliğinin sağlanması konusunda duyarlı çalışma sistemi oluşturan Düzce Belediyesi yönetimi İNTAŞ A.Ş. büro ve saha personeli olmak üzere iki statü için de iş güvenliği eğitimi düzenledi. Uzmanlar tarafından verilen eğitim seminerine personel de yoğun katılım gösterirken eğitim sonunda yapılan sınavda çalışanlar eğitimi başarıyla tamamladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği eğitim konusunda açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar iş kazalarını minimum seviyeye indirmekte iş güvenliği eğitimi büyük önem taşıdığını belirterek “Düzce Belediyesi olarak gerek saha personelimizin gerekse büro personellerimizin sağlığı bizim için en önemli kriterdir. İşçi sağlığını korumak ayrıca iş verimliliğini de artırmaktadır. Bu anlamda sık sık yaptığımız eğitim seminerleri ile olumlu sonuçlar alıyoruz. Personelimize eğitim veren değerli uzmanlara da teşekkür ediyorum” dedi.




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