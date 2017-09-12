İşçilerin direnişi sürüyor

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve tel üretimi yapan bir fabrikada 43 gündür grevde olan işçiler ile jandarma arasında ikinci kez gerginlik yaşandı. Fabrikadan malzemelerin dışarı çıkmaması için yolu kapatan işçiler, jandarma tarafından uzaklaştırıldı.

Düzce’de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve çelik tel üretimi yapan iş yerinde toplu iş sözleşmesi sonrası iş verenin yeterli zammı vermediğini iddia eden Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler grev başlattı. 43 gündür devam eden grevde işçiler ile Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş birimleri arasında daha önce gerginlik yaşanmış ve işçiler gözaltına alınmıştı.

Bugün ise işçiler fabrikada üretilen ürünlerin dışarı çıkmasını engellemek için fabrika önünde oturma eylemi yaptılar. Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler işçilerin yolu kapatamayacağı uyarısını yaparak kalkmalarını istedi. Ancak işçiler jandarmanın çağrısına direndi. Bunun üzerine jandarma ekipleri işçileri fabrika önünden kaldırmaya başladı. Jandarmanın müdahalesi sırasında muhafaza altındayken kurtulan bir işçi, hareket eden kamyonun önüne koşarken düşerek yaralandı. Yaralı işçi 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Birleşik Metal-İş Düzce İl Temsilcisi Telat Çelik ise 43 gündür grev halinde olduklarını belirterek, “Yasal grevin nasıl yürütüleceği, grevde nelerin yapılıp yapılmayacağı kanunla sabittir. Daha önce bir kez grev kırıcılığı denendi. Biz suç duyurusu yaptık. Eğer bizim yaptığımız suçsa savcılığı arar, savcılık gözaltı kararı verir. İsterse tutuklamaya sevk eder ve istediğini yapar. İnsanları sağa sola itmek ne demek” dedi.