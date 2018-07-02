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02 Temmuz 2018 11:02

Işın Karaca Akçakoca’yı coşturdu

Akçakoca Belediyesi tarafından, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramın 92.

Işın Karaca Akçakoca’yı coşturdu

02 Temmuz 2018 11:02

yıldönümü dolayısıyla konser düzenlendi. Işın Karaca, sevilen şarkılarını alanı dolduranlar için seslendirdi.


Akçakoca’nın ilgi gösterdiği konserde, Işın Karaca sahnede davul çaldı, dans etti. Vatandaşlar Işın Karaca’ya alkışla tempo tuttu. Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından Işın Karaca’nın seslendirdiği şarkılardan sonra sahneye Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici çıktı. Yemenici’ye eşi Nilay Koyuncu Yemenici ile kızları Cemre de eşlik etti.


Yemenici yaptığı konuşmada, öncelikle böylesine coşkulu bir konsere gelen tüm halka teşekkür etti. Gündüz yarış programında da gün boyu liman içinde ödüller dağıtan Yemenici, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkulu geçmişti. Işın Karaca’da Akçakoca halkının coşkusunu artırıyor” dedi.


Başkan Yemenici, sanatçıya plaket takdim ederken, Nilay Koyuncu Yemenici de Akçakoca ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti.


Konser sonrasında ise havai fişek gösterisi sunuldu.




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