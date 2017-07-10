Düzce Belediyesi tarafından İstanbul Caddesi üzerinde uygulanan LED aydınlatma sistemleri sistematik bir şekilde daha önce belirlenen bazı cadde ve bulvarlar üzerinde de uygulanmaya başladı. Işıklandırmaların açılarak aktif hale getirilmesinde Düzce Belediye Başkan vekili Salih Keskinli, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ve beraberinde ki heyetle incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş,” İstanbul caddesinde gerekli olan çalışmaları yerine getiriyoruz. Bu çalışma ile birlikte bu bölge de çok büyük bir hareketlilik meydana gelmiş olacak. Hedef, hem burada müşteri olan insanlarımız en iyi şekilde alışveriş ortamı bulsun hem de esnaflarımız en iyi şekilde müşterilerine hizmet versin. Hemşerilerimiz bundan sonra ana caddelerde huzurlu bir şekilde gezebilecekler. Özellikle bayanlarımız ve çocuklarımız kendilerini daha güvende hissederek bu caddelerde gidip gelecekler. Bizler de imkanlarımız dahilinde hemşerilerimize daha fazla aydınlık sokak ve cadde sunmaya çalışacağız. Düzce’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.