İstanbul Caddesinde çalışmalar bayrama kadar tamamlanacak

İstanbul Caddesinin trafiğe kapatılmasına ilişkin de konuşan Başkan Keleş çalışmaların Ramazan bayramına kadar bitirileceğini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş İstanbul Caddesinin araç trafiğine kapatılması öncesinde şehir merkezi çevresinde yapımı devam eden alternatif cadde ve bulvarlar hakkında açıklamalarda bulundu. Şehir merkezindeki trafik yükünü hafifletecek yeni güzergahların büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Başkan Keleş “Düzce’de alternatif yolların yapımına devam ediyoruz. Çalışmalar kapsamında Kuyumcuzade Bulvarının sonunda devam eden Ela Bahriye Oral Bulvarını da Şaguş köprüsüne kadar bağladık. Yine Küçük Melen’den gelen başka bir yolu da buraya entegre ederek Otogara oradan da Soğancıya kadar uzatıyoruz. Düzce’nin çevresinde yaklaşık 10 etaptan oluşan yeni yol açma faaliyetimiz var. Bunların tamamına yakını bitirildi. Kiminin alt yapısı kiminin kamulaştırılması açma işi bitti. Asfaltlama aşamasında olanlar da var. Bunların hepsinin üzerinde kavşaklar, bulvarlar yer alacak. Bunlar oluştuğunda Düzce’yi hem Kuzeyden hem de güneyden çevre yolları olacak. Her cadde ve kavşağın bir sembolü olsun istiyoruz. Öte yandan İstanbul Caddesi üzerine şimdi bir tramvay koyuyoruz. Tramvay ile birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıkacak. Caddenin bir yanından tramvay giderken bir yanında kafe ve restoranlar ile yürüme yolları yer alacak, renkli taşlarla kaplanmış bir şekle dönüşecek. Bunların hepsi olduğunda Düzce’yi gören insanlar daha da güzel görecek” dedi.

İstanbul Caddesinin trafiğe kapatılmasında hava muhalefeti nedeniyle gecikme yaşandığına dikkat çeken Başkan Keleş “İstanbul Caddesinde yapılan çalışmalar yağmurun azizliğine uğradı. Bu nedenle planladığımız tarih tutmadı. Tabii ki yağmur yağması asla bahane değil ancak biz her çalışma tam olsun o şekilde kapatalım istiyoruz. Şimdi Ramazan bayramı öncesinde çalışmalar tamamen bitecek ve büyük ihtimalle öncesinde İstanbul Caddesini araç trafiğine kapatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.