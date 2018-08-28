İstanbul Caddesinde motosiklet uygulaması

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde olan bisiklet ve motosikletlere yönelik denetim çalışmalarını artırdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri ile iş birliği içinde yürütülen denetimler kapsamında yayalaştırılan cadde üzerinde seyir halinde olan ve caddeye giren bisiklet ve motosikletlere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin daha sık şekilde sürdürüleceğini belirten zabıta ekipleri uygulama kapsamında cadde üzerinde bisiklet ve motosiklet kullanımının yayaların can güvenliği için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.