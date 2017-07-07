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07 Temmuz 2017 16:21

İstanbul Caddesine motosikletler giremeyecek

Düzce Belediyesi tarafından yayalaştırma projesi kapsamında araç trafiğine kapatılan İstanbul Caddesinde yasağın kapsamı genişletiliyor.

İstanbul Caddesine motosikletler giremeyecek

07 Temmuz 2017 16:21

Buna göre cadde üzerinde bisiklet ve motosiklet kullanımı da sınırlandırılacak.


Düzce Belediyesi tarafından uygulamaya konulan “İstanbul Caddesi Yayalaştırma Projesi” kapsamında cadde üzerinde araç kullanımı düzenlemesi genişletiliyor. Caddenin araç trafiğine kapatılmasının ardından vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği saatlerde yayalar için tehlike oluşturan bisiklet, motosiklet, mobilet ve elektrikli araçların da cadde üzerinde kullanımı yasaklanacak. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araç kullanıcılarına müdahale etmesi ile fiilen uygulanmaya başlanan düzenleme sayesinde yayaların İstanbul Caddesi üzerinde hareketini engelleyecek ve can güvenliğini tehlikeye atacak durumların tamamen ortadan kaldırılması sağlanacak. Yasak kapsamının genişlemesi ve cadde kenarlarında bulunan korkulukların da kaldırılması ile birlikte şehir merkezinde önemli bir ticaret merkezi haline gelen İstanbul Caddesi’nde vatandaşlar daha rahat hareket edecek.




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