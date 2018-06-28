İstanbul’da Düzce’yi tanıttılar

Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olarak ilk kez düzenlenen BAKAF, aralarında Düzce’nin de yer aldığı Batı Karadeniz temsilcisi 8 şehrin de katılımı ile yerli ve yabancı turistlere kapılarını açtı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından İstanbul Fuar Merkezinde hazırlanan stantta Düzce’nin doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli tanıtılıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların da ilgiyle takip ettiği fuarın açılışında Batı Karadeniz’in sanayi, turizm, tarımsal kalkınma ve kültürel yapıları hakkında bilgilendirme yapılarak yatırımcılara ve turistlere ayrıntılı bilgiler verildi.