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İstanbul'da yakalandı Düzce'ye getirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin eden şahsı İstanbul’da yakalayarak Düzce’ye getirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde temin eden şahsı İstanbul'da yakalayarak Düzce'ye getirdi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Eylül'de Düzce'de park içerisinde baygın vaziyette üzerinde bir miktar sentetik kannabinoid ile yakalanan şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, şahsın uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan temin ettiğini tespit ederek harekete geçti. İstanbul'da ikamet eden uyuşturucu satıcısı yürütülen soruşturma neticesinde İstanbul'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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